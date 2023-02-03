Под Новосибирском 4 февраля похоронят погибшего на СВО Андрея Зенина

Фото: администрация Северного района

В Новосибирской области пройдёт прощание с погибшим в ходе СВО жителем Северного района.

В Северном районе Новосибирской области пройдёт прощание с погибшим в ходе спецоперации Андреем Зениным. Об этом сообщили в районной администрации.

Военнослужащему было 32 года, он погиб в результате смертельного ранения 24 января, уточнили в администрации.

Прощание пройдёт в субботу, 4 февраля, с 11 до 13 часов в районном КДЦ.

Ранее в зоне проведения спецоперации погиб 39-летний Андрей Степанов и 41-летний Сергей Видяшкин. Оба были жителями Бердска и служили в ВС РФ по контракту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области попрощаются с погибшим в ходе СВО Александром Филимоновым.