Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на март 2023

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в марте будет теплее, чем обычно, считают синоптики.

В Новосибирске в течение марта температура будет выше, чем средняя для первого месяца весны. Об этом изданию «МК в Новосибирске» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

Специалист отметила, что в марте температура воздуха в среднем составит от -4 до +3 градусов — это на 1,5 градуса выше нормы. Однако такое потепление приведёт к выпадению осадков в виде мокрого снега, добавила Кичанова. В первой декаде месяца температура будет держаться на уровне от -8 до +5 градусов. Ночью могут быть заморозки до -17 градусов.

Ближе к концу марта воздух может прогреться до +11 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске стал известен прогноз погоды на 8 Марта.