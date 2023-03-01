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Под Новосибирском откроется новая школа на 1100 мест в посёлке Восход

Фото Под Новосибирском откроется новая школа на 1100 мест в посёлке Восход
Фото Под Новосибирском откроется новая школа на 1100 мест в посёлке Восход

Фото: t.me/novasiberia

В Новосибирской области школа на 1100 мест готова к новому учебному году.

Школа на 1100 мест в посёлке Восход Новосибирского района прошла процедуру лицензирования и готова принять учеников уже с новой четверти текущего года. Об этом в среду, 1 марта, сообщил Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Сегодня прошла церемония открытия учреждения.

«В рамках нацпроекта «Образование» не только строятся новые объекты, но и приобретается новое современное оборудование, в результате чего качество образования меняется и соответствует современной школе. Разрешение на ввод школы было получено в декабре 2022 года. В настоящее время школа завершила прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной деятельности и готова принять учеников. За последние 5 лет в регионе введено в строй 23 новые школы», – отметил Сергей Федорчук.

В новой школе есть 16 кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка, иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, по одному кабинету химии, биологии, экологии, радио-моделирования, музыки, рисования, учебные мастерские и многое другое.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в рамках федеральной программы отремонтируют школу №146 в Первомайском районе, которая была построена еще до войны. Из бюджетов трех уровней на эти цели было выделено 108 млн. рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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