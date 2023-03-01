В Новосибирске к 1 сентября отремонтируют довоенную школу на Аксёнова

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске проведут капитальный ремонт в школе № 146 Первомайского района.

В Новосибирске в рамках федеральной программы отремонтируют школу №146 в Первомайском районе, которая была построена еще до войны. Из бюджетов трех уровней на эти цели было выделено 108 млн. рублей.

На время ремонта ребята будут ходить на занятия в соседнюю школу №145.

Планируется, что 1 сентября детей встретит уже обновленное по современным стандартам учебное заведение. В ходе капитального ремонта в школе поменяют практически все: коммуникации, перекрытия, кровлю, фасад и внутреннюю отделку. А школьные кабинеты оснастят современным оборудованием.

По словам главы города Анатолия Локтя, на оснащение классов администрация города выделит дополнительно 5 млн. рублей, чтобы создать современные условия для ведения образовательного процесса. В частности директор школы Татьяна Лагута уже сообщила, что в школе обустроят центр детских инициатив и учебные мастерские.

Всего в рамках федеральной программы в Новосибирске капитально отремонтируют 21 школу.

Напомним, ранее сообщалось, что участники СВО на Украине смогут преподавать ОБЖ в школе.