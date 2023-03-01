Православные активисты требуют отменить концерт Киркорова в Новосибирске

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Новосибирские православные активисты выступили против концерта Филиппа Киркорова.

Православные активисты потребовали отменить выступление Филиппа Киркорова в Новосибирске. С таким заявлением в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» выступил член Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий. Концерт звезды запланирован на 5 апреля, он должен пройти в спорткомплексе «Локомотив-Арена».

Свою позицию Квасницкий объяснил скандальным выступлением Киркорова в апреле прошлого года на фоне подтанцовки в монашеской одежде. Тогда православные посчитали творческий замысел артиста богохульством и обратились в Следственный комитет РФ с заявлением.

Квасницкий напомнил, что в мае 2022 года активисты обратились по этому поводу с заявлением в Следственный комитет РФ.

«Проверка по факту кощунства в Кремле не закончена, бездействие полиции обжаловано в конце января. В начале марта ждём ответа прокуратуры. Кроме того, направляем обращение на имя губернатора и мэра, так как "Локомотив Арена" — государственная площадка. Филипп Киркоров не перестаёт эпатировать публику», — высказался православный активист.

Тем временем билеты в VIP-площадку на концерт Киркорова уже распроданы.

Напомним, ранее в Новосибирске отменили концерт исполнительницы Инстасамка.