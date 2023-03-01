Россиянам рассказали о важных аспектах при выборе кредита

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Финансовый эксперт Элла Боксер рассказала, на что следует обратиться внимание при выборе кредита.

Руководитель направления онлайн-кредитования финансового маркетплейса «Сравни» Элла Боксер в беседе с RT рассказала, на что следует обратить особое внимание при выборе кредита. По ее словам, прежде всего нужно узнать свой кредитный рейтинг, так как он влияет на вероятность одобрения заявки.

«При расчёте рейтинга учитывается то, как давно вы пользуетесь кредитными продуктами, допускали ли просрочки, какую долю сейчас занимают платежи по кредитам в ваших доходах», — пояснила руководитель.

Чтобы улучшить свой рейтинг специалист рекомендует оформить небольшой кредит и своевременно вносить платежи по нему. В случае, если кредитные карты уже есть, то лучше их закрыть, чтобы снизить кредитную нагрузку, уточнила она.

Кроме того, Боксер посоветовала обратить внимание и на дату платежа – обычно это день выдачи кредита. На всякий случай проверьте штраф, который банк возьмёт за просрочку, настаивает эксперт.

Специалист подчеркнула, что главная ошибка при оформлении кредита – неправильный расчёт своих сил.

«Учитывайте не только процентную ставку, но и другие показатели, влияющие на размер платежа. Кроме того, рекомендую отложить сделку, если платёж превышает 40% вашего дохода», – подытожила финансовый эксперт.

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