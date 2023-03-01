Стал известен график выплат детских пособий в Новосибирске в марте 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске сообщили о дате выплат детских пособий в марте 2023 года.

В марте 2023 года жителям Новосибирска переведут детские выплаты за февраль. Период начисления — с 3 по 25 марта, по данным Социального фонда России.

Первыми выплаты получат обладатели карт платежной системы «Мир». Они могут ожидать выплаты 3 марта, в единый платежный день. В 2023 году это пятница.

Новые универсальное пособия выплачиваются на детей от 0 до 17 лет, беременных женщин, детей от 8 до 17 лет, а также на детей военнослужащих до 3 лет. Также пособие можно получить по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если родители работают, приоритет выплаты снижается, и пособие придет 7 или 9 марта.

Размер пособий варьируется от 50% до 100% от прожиточного минимума, в зависимости от дохода на душу населения в семье. Так, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой не превышает 50% от прожиточного минимума, то назначается 75%. Если и в этом случае его не хватает до уровня ПМ, семья получает выплаты 100% от ПМ.

Размеры выплат в зависимости от дохода на душу в семье:

50% — 7 630,50 рубля

75% — 11 445,75 рубля.

100% — 15 261 рубль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что повышенные детские пособия в Новосибирской области получат более 50 000 детей и 2000 женщин. Подать заявление на единую выплату можно через портал «Госуслуги», клиентские службы Социального фонда РФ и региональные отделения МФЦ.