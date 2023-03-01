Стало известно, какой будет погода в Новосибирске в марте 2023 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики обещают, что март в Новосибирской области в этом году будет теплее обычного.

В первый день весны прогноз погоды на март Наталья озвучила Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

По ее словам, первый весений месяц принесет жителям региона потепление. Температура воздуха обещает держаться на отметке от -4 до +3 градусов, что на 1,5 градуса выше нормы. Это принесет в регион обильные осадки в виде мокрого снега.

В первой декаде средняя температура воздуха днем будет колебаться от -8 до +5 градусов, ночью возможны заморозки до -17 градусов.

К концу месяца в Новосибирске днем потеплеет до +6 до +11 градусов.

В целом, погода в марте будет колебаться между «весной» и «зимой». В последней декаде заметно потеплеет и снегопады уменьшатся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске стал известен прогноз погоды на 8 Марта.