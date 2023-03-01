Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Стало известно, какой будет погода в Новосибирске в марте 2023 года

Фото Стало известно, какой будет погода в Новосибирске в марте 2023 года
Фото Стало известно, какой будет погода в Новосибирске в марте 2023 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики обещают, что март в Новосибирской области в этом году будет теплее обычного.

В первый день весны прогноз погоды на март Наталья озвучила Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

По ее словам, первый весений месяц принесет жителям региона потепление. Температура воздуха обещает держаться на отметке от -4 до +3 градусов, что на 1,5 градуса выше нормы. Это принесет в регион обильные осадки в виде мокрого снега.

В первой декаде средняя температура воздуха днем будет колебаться от -8 до +5 градусов, ночью возможны заморозки до -17 градусов.

К концу месяца в Новосибирске днем потеплеет до +6 до +11 градусов.

В целом, погода в марте будет колебаться между «весной» и «зимой». В последней декаде заметно потеплеет и снегопады уменьшатся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске стал известен прогноз погоды на 8 Марта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20430
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13159
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11309
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10964
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10872
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7990
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7434
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами