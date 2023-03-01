Стилист назвал главный тренд весны в 2023 году

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Стилист Владислав Лисовец назвал агрессивную сексуальность главным модным трендом весны.

Стилист Владислав Лисовец в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что главным трендом весны в 2023 году станет агрессивная сексуальность. По его словам, весной будут популярны образы из прозрачной ткани как в мини-вариациях, так и в максимальной длине в пол.

«Весной большое значение отводится фактуре самой ткани. Я советую обратить внимание на тюль, еще замечен тренд на активное возвращение плиссированной ткани», — объяснил стилист.

Лисовец рекомендует добить в свой весенний образ грубые детали, например большие карманы.

«Мода всегда отражает то, что происходит в жизни, а такое обмундирование сейчас пригодится. Это будет смотреться целостно, только если у вас продуман весь образ целиком, включая волосы», — советует эксперт.

Он также упомянул, что весной в тренде останутся куртки, рубашки, юбки, джинсы и пальто, а изюминку в образе добавят агрессивные ремни.

«Еще в моде будут «мятые» ткани, причем даже для сумок, вязаные и плетеные элементы, а если найдете мятый кожаный пиджак, то считайте вы в тренде», — заключил Лисовец.

Напомним, стилист назвала топ вещей для модного гардероба.