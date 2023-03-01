Уполномоченный по правам ребенка высказалась о представителях молодёжной субкультуры ЧВК «Редан»

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По словам уполномоченного по правам ребёнка Ирины Волынец, пока непонятно, что именно инкриминируется детям.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец высказалась о представителях молодёжной субкультуры ЧВК «Редан». По ее словам, она направила запрос в МВД, ФСБ и в прокуратуру, так как пока непонятно, что именно инкриминируется детям, пишет Pravda.Ru.

«Из открытых источников известно, что они собираются в группы, они носят определенную одежду с определенной символикой и называют себя поклонниками аниме. Они собираются в чатах», — пояснила уполномоченный по правам ребёнка.

По ее мнению, очень важно понять, какую цель преследуют подростки, объединяясь в группу.

«Они не ведут себя агрессивно. Но, тем не менее, то, что происходит, в любом случае вызывает у нас опасения», — сказала Волынец.

Кроме того, она считает, что в японских мультфильмах аниме нет ничего созидательного, интересного и развивающего.

«Это просто негатив, сплошная депрессия, всё плохо, одни злодеи наказывают других, все друг другу мстят. Это точно не наши ценности, это точно не то, чему должны учиться наши дети, что они должны изучать», — высказалась эксперт.

Также Ирина Волынец заметила, что символ паука и цифра четыре на футболках детей взяты из сериала японского аниме.

«Цифра "4" символизирует смерть в Китае. Одинаково произносится "смерть" и цифра "4". Даже если мы сейчас не знаем всех подробностей, очевидно, что это точно ничего хорошего даже по этим признакам», — подытожила специалист.

Напомним, в Новосибирске усилили охрану ТРЦ после массовых задержаний ЧВК «Редан».