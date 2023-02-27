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В ТРЦ Новосибирска усилили охрану после массовых задержаний членов «ЧВК "Редан"»

Фото В ТРЦ Новосибирска усилили охрану после массовых задержаний членов «ЧВК "Редан"»
Фото В ТРЦ Новосибирска усилили охрану после массовых задержаний членов «ЧВК "Редан"»

Фото: соцсети

Новосибирские торговые центры получили распоряжение на случай прихода участников «ЧВК "Редан"».

Торгово-развлекательные центры Новосибирска получили план действий в случае очередной сходки членов движения «ЧВК "Редан"». Информацию о наличии распоряжений подтвердил источник Сиб.фм.

По данным издания, из-за незаконных действий участников указанного движения представители ТРЦ следят за молодыми людьми, вызывающими подозрение. В их числе могут быть подростки в чёрной одежде с символом паука — именно этот является отличительной чертой группировки. Также охрана будет обращать внимание на цифры 4 и 7 на одежде.

В случае незаконных действий со стороны членов движения, охрана торговых центров должна вызвать сотрудников полиции, говорит источник. Также собеседник утверждает, что представители ТРЦ «Галерея», где накануне прошли массовые задержания членов «ЧВК "Редан"», заранее знали о собрании 26 февраля. Это позволило оперативно среагировать и пресечь возможные противоправные действия.

Накануне Сиб.фм писал, что представителей движения под названием «ЧВК "Редан"» задержали в новосибирском ТРЦ «Галерея» в воскресенье, 26 февраля. По словам очевидцев, на территории торгово-развлекательного центра дежурили по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.

«ЧВК Редан» известна как подростковое движение, копирующее поведение персонажей аниме Hunter x Hunter. Ранее сообщалось о задержании причастных к группировке подростков в Москве — они устраивали драки в торговых центрах.

Позже задержанные в «Галерее» подростки рассказали детали рейда.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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