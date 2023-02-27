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В Новосибирске задержанные в «Галерее» подростки рассказали детали рейда

Фото В Новосибирске задержанные в «Галерее» подростки рассказали детали рейда
Фото В Новосибирске задержанные в «Галерее» подростки рассказали детали рейда

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске накануне полиция нагрянула с рейдом в ТРЦ «Галерея».

В результате визита нескольких нарядов полиции в ТРЦ «Галерея» задержали около 30 человек. Об этом в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» рассказали сами подростки, которых доставили в отделение. Местный житель Артём подтвердил ранее озвученную версию, согласно которой рейд полиции был связан с деятельностью движения «ЧВК "Редан"».

«В группе "Редан" был пост о том, что их представители собираются в "Галерее" и приглашают туда представителей других субкультур и национальностей — якобы они получат по своим "лысым головам". В итоге в 16 часов подъехало 3 автозака и куча полицейских. Мы с братьями спускались и нас "приняли" на третьем этаже», — рассказал собеседник издания.

По словам подростка, в отделении полиции задержанные пробыли около пяти часов. Примерный возраст доставленных в полицейский участок — 14-19 лет. После написания объяснительных ох отпустили, утверждает собеседник.

Другой подросток рассказал изданию, что полиция задержала его друга.

«Мы с друзьями пришли в ТРЦ "Галерея" поесть. Встретились, поели, пошли на выход. Когда все вышли, ждали последнего человека. Его долго не было. Позвонили ему, а он сказал, что его задержали. Через 30 минут приехал "Пазик", начали грузить пацанов. Моему другу повезло, так как в автобусе закончилось место», — сообщил молодой человек по имени Матвей.

Накануне Сиб.фм писал, что представителей движения под названием «ЧВК "Редан"» задержали в новосибирском ТРЦ «Галерея» в воскресенье, 26 февраля. По словам очевидцев, на территории торгово-развлекательного центра дежурили по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.

«ЧВК Редан» известна как подростковое движение, копирующее поведение персонажей аниме Hunter x Hunter. Ранее сообщалось о задержании причастных к группировке подростков в Москве — они устраивали драки в торговых центрах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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