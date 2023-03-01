В Бердске с 23 февраля ищут женщину в горнолыжном костюме

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
Жительница Бердска без вести пропала 23 февраля.
В Бердске ищут без вести пропавшую 23 февраля Ирину Мыхову (Космачёва, Березникова). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». 34-летняя сибирячка ушла из дома и не вернулась.
Представитель отряда Ольга Бобкова сообщила, что последний раз Ирину видели в Бердске на одной из остановок, пишет «АиФ-Новосибирск». Ранее женщина не уходила из дома.
Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза. Была одета в горнолыжный костюм с ярко-розововй курткой и серыми брюками, серые ботинки и белую шапку с помпоном.
Напомним, ранее под Новосибирском прекратили поиск пропавшего 8-летнего ребёнка.
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