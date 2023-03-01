В Ленобласти 16-летний школьник пытался поджечь военкомат

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В Ленобласти задержали 16-летнего школьника, который бросил в здание военкомата бутылку с горючей смесью.

В Ленинградской области сотрудники отдела вневедомственной охраны совместно с нарядом ГИБДД задержали 16-летнего школьника, который пытался поджечь здание военкомата в Кировске. Однако довести дело до конца ему не удалось, пишет Online47.

На место происшествия быстро прибыли правоохранители. Позже выяснилось, что подросток бросил в здание бутылку с горючей смесью, облив опасной жидкостью входную дверь и стены. Однако возгорания так и не произошло, а школьник скрылся с места преступления.

Тем не менее полиции удалось разыскать правонарушителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Новосибирске мигранта арестовали за поджог коллекции элитных автомобилей.