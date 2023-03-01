Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске 15-летний подросток избил и ограбил 18-летнего парня

Фото В Новосибирске 15-летний подросток избил и ограбил 18-летнего парня
Фото В Новосибирске 15-летний подросток избил и ограбил 18-летнего парня

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске дошло до суда уголовное дело о грабеже, который совершил 15-летний подросток.

Подростка в Новосибирске будут судить за ограбление и избиение 18-летнего местного жителя. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в январе этого года 15-летний парень ночью встретил 18-летнего новосибирца. Обвиняемый избил его, ударив не менее 10 раз по лицу, а затем украл его наручные часы. Потерпевший оценил ущерб в 8 тысяч рублей.

«В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений», — рассказали в ведомстве.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Материалы будет рассматривать Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Напомним, ранее двое неизвестных украли из аптеки в Новосибирске лекарства на 11 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20430
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13159
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11309
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10964
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10872
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7990
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7434
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами