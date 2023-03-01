В Новосибирске 15-летний подросток избил и ограбил 18-летнего парня

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В Новосибирске дошло до суда уголовное дело о грабеже, который совершил 15-летний подросток.

Подростка в Новосибирске будут судить за ограбление и избиение 18-летнего местного жителя. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в январе этого года 15-летний парень ночью встретил 18-летнего новосибирца. Обвиняемый избил его, ударив не менее 10 раз по лицу, а затем украл его наручные часы. Потерпевший оценил ущерб в 8 тысяч рублей.

«В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений», — рассказали в ведомстве.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Материалы будет рассматривать Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Напомним, ранее двое неизвестных украли из аптеки в Новосибирске лекарства на 11 тысяч рублей.