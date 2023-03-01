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В Новосибирске губернатор Травников вручил спасателям новую технику

Фото В Новосибирске губернатор Травников вручил спасателям новую технику
Фото В Новосибирске губернатор Травников вручил спасателям новую технику

Фото: ГУ МЧС НСО

Новосибирские спасатели получили новые пожарные автомобили.

Новую спецтехнику получили в пожарно-спасательные гарнизоны Новосибирской области в среду, 1 марта. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Во вручении новых автомобилей принимал участие губернатор Андрей Травников.

«Всего парк пополнили 21 автомобиль "Урал NEXT" и три единицы спецтехники. Распределят её в регионе по необходимости, особое внимание уделят учреждениям в сельской местности, где прогнозируют неблагоприятную пожароопасную обстановку в весенний период», — добавил начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Павел Винаков.

По его словам, новая спецтехника будет полезна при тушении ландшафтных пожаров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следят за наличием скопления снега на крышах жилых домов при помощи беспилотников. Пристальное вримание к кровлям уделяют из-за потепления и риска схода снежных масс.

Напомним, в Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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