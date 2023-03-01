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В Новосибирске ипотечный платеж растёт быстрее скидок на новостройки

Фото В Новосибирске ипотечный платеж растёт быстрее скидок на новостройки
Фото В Новосибирске ипотечный платеж растёт быстрее скидок на новостройки

Фото: Максим Николаев

Эксперт заявил о резком росте платежей по ипотечным кредитам.

Центробанк ужесточает требования к выдачи ипотечных кредитов с мая 2023 года, при этом застройщики массово не агитирует клиентов успеть купить квартиру на старых условиях, заявил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Ставки по ипотечному кредиту в данном экономическом цикле уперлись в дно, при этом рост платежей по ипотеке перекрывает акции от застройщиков.

«Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ под залог ДДУ в декабре 2022 года была в 2,14 раза ниже ключевой ставки ЦБ, такое возможно только за счёт государства. Околонулевые субсидированные ставки результат завышенной цены на новостройки в подавляющем большинстве случаев. По Новосибирску средневзвешенная ставка на новостройки на 3.09 п.п. ниже обозначенной правительством по стандартной льготной ипотеке. Это означает, что приведение уровня ипотечного процента к стандарту, увеличит ежемесячный ипотечный платеж на 20-25%. Такого резкого снижения цен не будет», — прокомментировал Николаев.

По словам аналитика, потенциальным покупателям с «живыми» деньгами и сегодня интереснее вторичный рынок, для остальных новостройки не станут доступнее. Ждать залоговых квартир от банков большого смысла нет, просроченных ипотечных кредитов на новостройки в Новосибирске меньше 0,3%. Там, где ставки очень низкие, цена завышена минимум на 30%, утверждает эксперт.

Остаются специальные ипотеки, самая доступная сельская. С большой вероятностью и прорыв в строительной индустрии будет в малоэтажном строительстве и индустриальном ИЖС, заключил Николаев.

Напомним, ранее Андрей Травников заявил о стабилизации цен на стройматериалы в Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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