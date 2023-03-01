В Новосибирске мебельщика будут судить за обман 12 клиентов

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Новосибирского предпринимателя будут судить за мошенничество в отношении клиентов.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении новосибирского индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в обмане клиентов, дошло до суда. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным следствия, сибиряк планировал заниматься изготовлением мебели, однако ни один заказ после получения оплаты выполнен не был.

Потерпевшими от действий обвиняемого признали 11 человек и одно юридическое лицо.

«С декабря 2021 года по июль 2022 года обвиняемый, реализуя возникший преступный умысел на совершение мошенничества, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, заключил договоры на изготовление мебели (кухонных гарнитуров, шкафов-купе) с 11 гражданами и 1 юридическим лицом. Ущерб по разным преступлениям составил от 48 тыс. рублей до 436 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Предприниматель переставал выходить на связь, когда получал деньги от обманутых клиентов. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

Напомним, ранее в Новосибирске курьер телефонных мошенников вернул деньги пенсионеру во время суда.