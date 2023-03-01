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В Новосибирске на ледяном спуске размотало 12 автомобилей

Фото В Новосибирске на ледяном спуске размотало 12 автомобилей
Фото В Новосибирске на ледяном спуске размотало 12 автомобилей

Скриншот видео "ЧП Новосибирск" ВК

В Новосибирске на крутом спуске из села Новолуговое произошло массовое ДТП с 12 автомашинами.

В Новосибирске, в районе спуска из села Луговое, столкнулись сразу 12 автомобилей. Видео с места происшествия появилось в паблике «ЧП Новосибирск» ВКонтакте.

Это происшествие наглядно продемонстрировала работу дорожно-строительных служб. Дорога на этом участке была практически полностью покрыта льдом. Однако строительная техника показалась в кадре и начала посыпать проезжую часть песком только после массового ДТП.

Инцидент произошел из-за того, что на ледяной дороге закрутилась и врезалась в попутный автомобиль легковая машина, а дальше началась цепная реакция.

Примечательно, что участникам происшествия пришлось ожидать сотрудников ГИБДД более четырех часов.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП с участием 3 автомобилей, которое произошло в Новосибирске, на улице Котовского. Водитель одной из машин оказался зажат в салоне.

 

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