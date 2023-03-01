В Новосибирске открытие станции «Спортивная» отложили до лета

Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» может затянуться еще на несколько месяцев.

В Новосибирске возникла очередная задержка со сдачей в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Подрядчик объясняет это необходимостью заменить импортное станционное оборудование отечественным из-за введенных антироссийских санкций. По этой причине пришлось корректировать и проектную документацию. Об этом сообщает издание «Спортивная»

«Сейчас на станции ведутся пуско-наладочные работы, монтируется оборудование, связанное с корректировкой проектной документации, устанавливается программный комплекс, необходимый для полноценного функционирования станции метрополитена», — рассказал руководитель подрядной организации «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

По его словам, заказчик и проектировщик МП «Метро Мир» сейчас работают над внесением изменений в проект. Только после этого можно будет говорить о сроках сдачи станции.

Однако отмечается, что 97% работ на «Спортивной» уже выполнены. Потребуется еще несколько месяцев для проверки эскалаторов и прочего оборудования. Не исключено, что станция «Спортивная» начнет работать только к лету.

Напомним, ранее подрядчик уже срывал срок сдачи этого объекта. В январе стало известно, что сроки сдвигаются по причине необходимости дополнительной корректировки нормативной базы и систем безопасности.

Областная прокуратура даже возбуждала дело о нарушении сроков сдачи объекта. Начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса администрации Новосибирска обвинили нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций. Ему грозил штраф или дисквалификация на срок до двух лет.

Прокурорское представление за ненадлежащий контроль за работой подчинённых получил и глава города Анатолий Локоть.