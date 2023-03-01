В Новосибирске омбудсмен Шалабаева рассказала о трёх вернувшихся из плена на Украине

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Недавно из украинского плена в Новосибирскую область вернулся один из мобилизованных. Оказывается, таковых за последнее время было трое. Уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева рассказала о подробностях таких операций по спасению военнопленных.

История возвращения домой мобилизованного С. из украинского плена стала достоянием общественности благодаря слаженной работе аппарата уполномоченного по правам человека. Мужчина попал в украинский плен ещё в ноябре прошлого года, а уже в феврале 2023-го вернулся домой. Оказывается, С. был не единственным, кого обменяли из Новосибирской области.

«Их уже сейчас трое или четверо. Есть и такие, кто у меня до сих пор на контроле и контроле у федерального уполномоченного. Одним из них я занималась практически целое лето: месяца 3-4, так как Украина не шла на обмен. В итоге, его удалось включить в список первоочередников для того, чтобы совершить обмен. Для меня была такая радость, когда он вошёл в список, и его освободили. Это словами даже не передашь, – поделилась с Сиб.фм уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Нина Шалабаева.

– Но это зависит не только от РФ. Следует отметить, что состоялась встреча Татьяны Николаевны Москальковой (уполномоченного по правам человека РФ – прим. Ред.) и Лубинца, это украинский уполномоченный по правам человека, с Даниловой это было более сложно. Вот тогда удалось освободить большое количество: произошёл обмен пленными».

После этого, осенью, домой вернулось много российских военнослужащих, среди которых были и новосибирцы. Как говорит омбудсмен, все вернувшиеся домой проходят после этого процесс реабилитации.

«Вы понимаете же, в каком состоянии психологическом он может сейчас находиться.... Если наши к ним относились гуманно: и лечили, и кормили, то там была совершенно другая ситуация. Должен пройти период, чтобы человек пришёл к нормальному психическому состоянию», – добавила Нина Шалабаева.

О том были ли пытки – у освобождённых из плена не спрашивают. По возвращению домой их отправляют в санатории или госпитали для прохождения реабилитации. Как отмечают медики, этот процесс может занимать и целый год.