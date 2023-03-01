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В Новосибирске решили сохранить мемориал в бывшем военном городке

Фото В Новосибирске решили сохранить мемориал в бывшем военном городке
Фото В Новосибирске решили сохранить мемориал в бывшем военном городке

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Мемориал в честь 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии в Новосибирске решено сохранить.

В Новосибирске сохранят памятник 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии на улице Василия Старощука. Решение приняли члены муниципального художественного совета. Комиссия в ходе заседания в среду, 1 марта, предпочла узаконить мемориальную стену.

Администарция Октябрьского района в ближайшее времся обратится в суд, чтобы перенести объект на городской баланс.

В Новосибирске члены художественного совета проголосовали за сохранение

Военный городок №17 в Октябрьском районе Новосибирска был построен еще в 1910-1913 годах. Там базировались известные военные части, в том числе знаменитая 85-я Ленинградско-Павловская дивизия, которая освобождала от фашистов блокадный Ленинград. Когда воинские формирования покинули городок, он начал ветшать. Сегодня случайных гостей он встречает разбитыми стеклами и осыпающимися фасадами.

Напомним, ранее жители легендарного дома-памятника в Новосибирске заявили об угрозе его разрушения. По их словам, стоквартирный дом нуждается в срочном капитальном ремонте.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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