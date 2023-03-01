В Новосибирске 1 марта нельзя парковаться на площади Ленина

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В Новосибирске несколько часов будут действовать ограничения на парковку на одной из центральных площадей города.

1 марта с 6 часов утра в Новосибирске запрещено парковаться на площади Ленина, возле здания №25 на Красном Проспекте.

Ограничения связаны с проведением торжественной церемонии построения пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС в честь Всемирного дня гражданской обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что улицу Ленина в Новосибирске собираются сделать пешеходной.