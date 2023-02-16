Мэр Новосибирска Локоть высказался за пешеходную улицу Ленина

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
По словам мэра Новосибирска, уже разработан дизайн-проект пешеходной улицы Ленина.
Для создания пешеходной улицы Ленина в Новосибирске нужно одобрение областных властей, сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 14 февраля, мэр Анатолий Локоть. По его словам, некоторые договорённости уже существуют, однако до принятия решения их не озвучивают. Кроме того, у региональных властей уже есть разработанный дизайн-проект пешеходной улицы Ленина.
«Действительно, положительные впечатления есть, много очень отзывов. В том числе получил письмо от строительного сообщества, все поддерживают эту идею и даже обещают какую-то помощь. Здесь нам необходимо прежде всего одобрение на уровне субъекта. Предварительно разговор с Андреем Александровичем (Травниковым. — прим. Сиб.фм) был. Мы надеемся, что наши доводы и предложения будут поддержаны», — высказался Анатолий Локоть.
Ранее Сиб.фм писал, что Комитет Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике обсудил инициативу Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» о создании пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.
С такой инициативой к Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву обратились участники расширенного заседания Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».
Напомним, накануне депутаты поддержали создание пешеходной зоны на улице Ленина.
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