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В Новосибирске коту с ампутированными лапами собирают 200 000 рублей на протезы

Фото В Новосибирске коту с ампутированными лапами собирают 200 000 рублей на протезы
Фото В Новосибирске коту с ампутированными лапами собирают 200 000 рублей на протезы

"Дари добро Сухой Лог" ВК

Новосибирские врачи могут изготовить протезы для безногого кота Сухарика.

Волонтеры паблика «Дари Добро Сухой Лог» в соцсети «Вконтакте» сообщили, что коту по кличке Сухарик из Свердловской области срочно нужна помощь врачей Новосибирска. Именно здесь Сухарику могут установить вместо лап протезы. На операцию необходимо 200 000 рублей. Сейчас волонтеры занимаются сбором пожертвований для лечения Сухарика.

Они отмечают, что у кота было мало шансов выжить. Его нашли в ужасном состоянии 2 января на улице в Сухом Логе: лапы перемерзли, развилась инфекция, кот уже ничего не мог есть.

Чтобы спасти животное, врачам пришлось ампутировать лапы и хвост. Никто не думал, что он выкарабкается. Но кот окреп, стал есть. Свердловские врачи и волонтеры каждый день видят, как Сухарик борется за жизнь. Он оказался очень ласковым и общительным котом. И не смотря на боль, которую ему приходится терпеть каждый день во время медицинских манипуляций, он очень старается поправиться.

Пока Сухарик живет в больнице. Его дальнейшая судьба будет зависеть от того, удастся ли волонтерам собрать деньги на операцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске ищу дом для одноглазого кота Раджи.

 

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