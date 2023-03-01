В Новосибирске запустили опрос об изменении маршрута автобуса №55

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцы смогут проголосовать за новую схему движения автобуса №55.

Жителям Новосибирска предложили проголосовать за изменение схемы движения автобуса №55. Опрос опубликован на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ). Действующий маршрут автобуса расположен между остановками «Чистая слобода» и «Вокзал Новосибирск-главный».

«С целью улучшения транспортного обслуживания и обеспечения регулярных пассажирских перевозок жителей Криводановского карьера планируется скорректировать действующую схему муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 55 «ул. Спортивная — Вокзал «Новосибирск-Главный» на «ул. Спортивная — Криводановский карьер», — объяснили в ЦУГАЭТ.

Изменения перенесут указанный маршрут на левый берег Новосибирска. От будет проходить от улицы Спортивной до остановки «Криводановский карьер». От площади Станиславского автобус будет заезжать на площади Маркса, Труда и Энергетиков. После этого предполагается поворот с проезда Энергетиков на улицу Большую.

Опрос продлится до 13 марта.

Напомним, в Советском районе Новосибирска изменили расписание четырёх автобусов.