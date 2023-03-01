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общество

В Советском районе Новосибирска изменили расписание четырёх автобусов

Фото В Советском районе Новосибирска изменили расписание четырёх автобусов
Фото В Советском районе Новосибирска изменили расписание четырёх автобусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ограничение движения на участке дороги в Советском районе Новосибирска привело к изменению маршрута нескольких автобусов.

Маршруты четырёх автобусов изменили в Советском районе из-за ограничения движения на участке улицы Гидромонтажной. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

До 25 мая схема движения автобусов будет выглядеть так:

- № 45, 45к, 48 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее – по действующей схеме;

- № 23 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее – по действующей схеме.

Водителям просят руководствоваться дорожными знаками при движении по этой улице.

Напомним, ранее под Новосибирском в ДТП с рейсовым микроавтобусом погибла пассажирка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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