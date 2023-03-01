В Советском районе Новосибирска изменили расписание четырёх автобусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Ограничение движения на участке дороги в Советском районе Новосибирска привело к изменению маршрута нескольких автобусов.
Маршруты четырёх автобусов изменили в Советском районе из-за ограничения движения на участке улицы Гидромонтажной. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
До 25 мая схема движения автобусов будет выглядеть так:
- № 45, 45к, 48 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее – по действующей схеме;
- № 23 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее – по действующей схеме.
Водителям просят руководствоваться дорожными знаками при движении по этой улице.
Напомним, ранее под Новосибирском в ДТП с рейсовым микроавтобусом погибла пассажирка.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают