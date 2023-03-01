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В новосибирской клинике Мешалкина спасли девочку с увеличенным сердцем

Фото В новосибирской клинике Мешалкина спасли девочку с увеличенным сердцем
Фото В новосибирской клинике Мешалкина спасли девочку с увеличенным сердцем

Фото: ТВ-3

Историю исцеления 10-летней девочки из Новосибирска покажут по федеральному каналу.

В программе «Врачи» на телеканале ТВ-3 покажут историю десятилетней девочки из Новосибирска, которой помогли врачи клиники им. Мешалкина. В конце 2019 года пятиклассница Мария попала в реанимацию — врачи выяснили, что сердце ребёнка было увеличено в несколько раз.

Незадолго до госпитализации девочка начала чувствовать недомогание и вялость, однако родители поначалу не придали значения симптомам. Спустя два дня признаки повторились и ребёнка показали врачи. В канун Нового года состояние Марии настолько ухудшилось, что её решили экстренно транспортировать в НМИЦ им. академика Мешалкина. К тому моменту у ребёнка начали отказывать органы, у врачей не было уверенности, что она выживет.

Мать девочки уверена, что специалисты клиники Мешалкина совершили чудо, исцелив её дочь.

«В чудо верю. Могу сказать, что когда мы с Машей появлялись у врачей, после всего этого, и они смотрели наши выписки и очень много задавали вопросов: «Каким богам вы молились?». Странный вопрос... Я во Вселенную кричала. Выходила на улицу и кричала в небо. Очень много людей, которые действительно ставили свечки, даже в Грузии. Знакомые как-то пытались помочь с этой бедой нашей, пытались разобраться, что ж случилось с ребенком», — рассказала мать Марии Елена.

О том, как специалисты клиники сумели найти способ помочь девочке, сняли сюжет, который 3 марта выйдет в эфире программы «Врачи» на канале ТВ-3.

Напомним, ранее врачи новосибирского Центра Мешалкина снялись в программе Елены Малышевой.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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