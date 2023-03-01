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общество

В правительстве НСО рассказали, как подать заявку на реабилитационный сертификат для участников СВО

Фото В правительстве НСО рассказали, как подать заявку на реабилитационный сертификат для участников СВО
Фото В правительстве НСО рассказали, как подать заявку на реабилитационный сертификат для участников СВО

Фото: nso.ru

В Новосибирской области с 1 марта начался приём заявок на получение сертификата для реабилитации участников СВО.

Заявки на получение реабилитационного сертификата для участников спецоперации в Новосибирской области принимают по номеру 122 или онлайн. Об этом в днеь запуска программы, 1 марта, сообщили в правительстве региона.

Чтобы избежать длительного процесса заполнения бумаг, областные власти полностью перешли к цифровому формату оформления сертификатов.

«Реабилитационный сертификат дает возможность воспользоваться услугами по социально-медицинской помощи, психологической реабилитации, услугами по трудоустройству, повышению квалификации, переобучению, пройти физкультурно-оздоровительные мероприятия. Сертификат выдается бесплатно, действует в течение года. Решение о предоставлении принимается в течение 14 рабочих дней со дня подачи заявления», — уточнили в пресс-службе правительства.

1 марта в Новосибирской области началась реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО». Сертификат поможет участникам СВО, получившим ранения или травмы, пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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