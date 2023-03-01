В Сургутском районе устроили гонки на «воздушных змеях»

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В Югре более десяти спортсменов из округа и Ямала приняли участие в соревнованиях по сноукайтингу – гонке на «воздушных змеях».

В Югре более десяти спортсменов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов приняли участие в соревнованиях по сноукайтингу. Такое состязание представляет собой катание на лыжах, сноуборде при помощи воздушного змея, пишет ugra-news.

Состязания прошли в рамках первого Кубка федерации парусных видов спорта на базе «Ляминские берега» в Сургутском районе. Ветра в первый день состязаний практически не было, поэтому турнир провели за один соревновательный день. Лучшими на лыжах, сноуборде и в номинации «мастера» стали представители Сургута и Когалыма.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске прошел фестиваль воздушных змеев.