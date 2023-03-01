Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Сургутском районе устроили гонки на «воздушных змеях»

Фото В Сургутском районе устроили гонки на «воздушных змеях»
Фото В Сургутском районе устроили гонки на «воздушных змеях»

Freepik, authors: Jens Breuer

В Югре более десяти спортсменов из округа и Ямала приняли участие в соревнованиях по сноукайтингу – гонке на «воздушных змеях».

В Югре более десяти спортсменов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов приняли участие в соревнованиях по сноукайтингу. Такое состязание представляет собой катание на лыжах, сноуборде при помощи воздушного змея, пишет ugra-news.

Состязания прошли в рамках первого Кубка федерации парусных видов спорта на базе «Ляминские берега» в Сургутском районе. Ветра в первый день состязаний практически не было, поэтому турнир провели за один соревновательный день. Лучшими на лыжах, сноуборде и в номинации «мастера» стали представители Сургута и Когалыма.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске прошел фестиваль воздушных змеев.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

1

Теги

соревнования
гонки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13867
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11522
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
9990
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8597
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8031
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7727
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6650
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона