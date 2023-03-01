Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

Восемь из десяти клиентов в Новосибирской области пользуются онлайн банком

Фото Восемь из десяти клиентов в Новосибирской области пользуются онлайн банком
Фото Восемь из десяти клиентов в Новосибирской области пользуются онлайн банком

Фото: unsplash.com

Около 80% клиентов банка в Новосибирской области в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Чаще всего дистанционно новосибирцы совершают платежи и переводы, открывают сберегательные продукты и оформляют потребительские кредиты.

Число пользователей мобильным приложением в Новосибирской области превысило 330 тысяч человек (+12%). Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции жители региона предпочитают решать дистанционно. Самыми популярными услугами остаются платежи и переводы, а также оформление продуктов. В декабре новосибирцы разместили через приложение банка 84% вкладов и накопительных счетов — на 10% больше, чем годом ранее. 85% потребительских кредитов клиенты банка в регионе также оформили дистанционно. Кроме того, выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

«Мы видим, что аудитория мобильного приложения постоянно растет — только за прошлый год в Новосибирской области число пользователей увеличилось на 12%. На сегодняшний день восемь из десяти клиентов банка в регионе регулярно совершают различные операции и оформляют продукты в приложении и интернет-банке. Несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году, сервисы работают стабильно и функционал их расширяется. Например, появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов и другие услуги, в том числе, совершение трансграничных переводов для ряда стран», — отметил управляющий банка в Новосибирской области Сергей Никулин.

Банк запустил новое мобильное приложение в 2020 году. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или на странице авторизации до ввода данных для входа в учетную запись. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов банка, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов. Число пользователей мобильного приложения превышает 12 млн человек.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19665
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13040
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11230
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10864
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10831
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7948
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7402
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами