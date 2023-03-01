Восемь из десяти клиентов в Новосибирской области пользуются онлайн банком

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Около 80% клиентов банка в Новосибирской области в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Чаще всего дистанционно новосибирцы совершают платежи и переводы, открывают сберегательные продукты и оформляют потребительские кредиты.

Число пользователей мобильным приложением в Новосибирской области превысило 330 тысяч человек (+12%). Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции жители региона предпочитают решать дистанционно. Самыми популярными услугами остаются платежи и переводы, а также оформление продуктов. В декабре новосибирцы разместили через приложение банка 84% вкладов и накопительных счетов — на 10% больше, чем годом ранее. 85% потребительских кредитов клиенты банка в регионе также оформили дистанционно. Кроме того, выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

«Мы видим, что аудитория мобильного приложения постоянно растет — только за прошлый год в Новосибирской области число пользователей увеличилось на 12%. На сегодняшний день восемь из десяти клиентов банка в регионе регулярно совершают различные операции и оформляют продукты в приложении и интернет-банке. Несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году, сервисы работают стабильно и функционал их расширяется. Например, появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов и другие услуги, в том числе, совершение трансграничных переводов для ряда стран», — отметил управляющий банка в Новосибирской области Сергей Никулин.

Банк запустил новое мобильное приложение в 2020 году. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или на странице авторизации до ввода данных для входа в учетную запись. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов банка, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов. Число пользователей мобильного приложения превышает 12 млн человек.