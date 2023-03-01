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Таксисты без судимости, рецептурные лекарства онлайн и тайна недвижимости: как изменится жизнь россиян с 1 марта 2023 года

Фото Таксисты без судимости, рецептурные лекарства онлайн и тайна недвижимости: как изменится жизнь россиян с 1 марта 2023 года
Фото Таксисты без судимости, рецептурные лекарства онлайн и тайна недвижимости: как изменится жизнь россиян с 1 марта 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Рассказываем о новых законах и правилах, которые начнут действовать в России с 1 марта 2023 года.

С 1 марта в России начнут действовать новые законы и поправки. В их числе — пакет законов об интеграции новых регионов в состав России и ограничения на торговлю животными. Подробно о нововведениях в правовом поле рассказал в своем Telegrtam-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Так, согласно нововведенным законам, жителей Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей обеспечат льготами, бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей.

Также в новых регионах обеспечат ученикам бесплатные учебники, введут бесплатное горячее школьное питание для младшеклассников, а студенты начнут получать стипендии: как академические, так и социальные.

Другое нововведение в сфере здравоохранения призвано облегчить жизнь маломобильных граждан.

«С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств», — сообщил председатель ГД.

С 1 марта запретят торговлю домашними животными в ненадлежащих условиях. Если раньше этот аспект не регулировался законодательно, то с 1 марта 2023 года будет официально запрещено содержать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках в тесноте, без надлежащего ухода, без еды и воды.

Согласно нововведенному закону, таксистом не сможет стать человек, который ранее был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это распространяется не только на граждан РФ, но и на граждан стран-членов ЕАЭС на территории РФ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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