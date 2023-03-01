Жителей Новосибирска запугивают сообщениями об отравленных деньгах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска получили предупреждение об отравленных деньгах.

В Новосибирске пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram сообщили о рассылках голосовых сообщений. В них говорится, что в городе разбросаны по улицам отравленные деньги. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

В сообщениях неизвестные предупреждают, что по всему городу могут быть разбросаны банкноты и монеты, которые отравляют при прикосновении.

Впрочем, в полицию о подобных случаях не сообщали.

Ранее в Новосибирске пользователи мессенджера WhatsApp получили пугающие сообщения о женщине с ядовитыми духами. Якобы опасная женщина предлагает понюхать ядовитые духи, после чего люди умирают в течение 5-10 минут. В сообщениях, распространяемых в мессенджере WhatsApp, говорится, что женщина с пробниками ароматов действует не только в Новосибирске, но и в других крупных городах России.

Опять же, сообщений в полицию об опасных распространителях пробников не поступало.