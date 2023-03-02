В Новосибирске МЧС предупредило жителей о штормовом ветре до 25 м/с 2 марта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 марта в Новосибирске объявили штормовое предупреждение.

В четверг, 2 марта, в Новосибирске ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 25 м/с и сильная гололёдица. Об этом МЧС предупреждает жителей города через SMS-рассылку.

Днем 2 марта и последующей ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, днем с дождем, в отдельных районах метели, гололедные явления, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Похолодание. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица.

В течение дня в Новосибирске температура будет снижаться от 0..+5 до -3..-5 градусов, опускаясь ниже нуля, поэтому к вечеру опасность гололёда сильно повысится.

По области местами ожидаются метели, на междугородных трассах снежные заносы, сильное снижение видимости, снег и дождь.

В пятницу и субботу температура будет последовательно снижаться. Так, 3 марта днём ожидается -1..-3 градуса, а 4 марта -4..-6 днём и -9..-11 градусов ночью.

Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске автобус №55 планируют сделать только левобережным.