В Новосибирске автобус №55 планируют сделать только левобережным

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жителям Новосибирска предложили проголосовать за изменение маршрута автобуса №55.

В Новосибирске маршрут автобуса №55 планируют изменить, чтобы он курсировал только по левому берегу города. Сейчас он ходит от Чистой Слободы до вокзала Новосибирск-Главный. Голосование проводит Центр управления городским автоэлектротранспортом.

По плану ЦУГАЭТ, новый маршрут автобуса №55 может соединять площадь Станиславского и «Криводановский карьер». На момент публикации 59% проголосовавших выбрали вариант «Против изменения маршрута», 31% — «За». Судя по текущему распределению голосов, горожане не хотят лишиться еще одного способа попасть с одного берега на другой на общественном транспорте.

Голосование будет открыто до 13 марта, по его результатам будет принято решение об изменении маршрута.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отдалённые районы с центром города свяжут при помощи троллейбусных маршрутов. Как только 120 новых троллейбусов прибудут в город, они смогут курсировать до Стрижей, Дивногорского, Новомарусино, Южно-Чемского, Европейского берега и улицы Выборной.