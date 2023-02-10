В Новосибирске троллейбусные маршруты свяжут центр с отдалёнными районами

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Троллейбусные маршруты свяжут отдаленные районы города с центром Новосибирска.

В Новосибирске отдалённые районы с центром города свяжут при помощи троллейбусных маршрутов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в мэрии. Город ожидает поступления 120 новых троллейбусов для внесения изменений.

Городская администрация заключила контракт на покупку нового электротранспорта в лизинг. Маршрут будет продлён до Стрижей, Дивногорского, Новомарусино, Южно-Чемского, Европейского берега и улицы Выборной.

Новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная». Поступившие на вооружение ЦУГАЭТ новички внешне очень отличаются от старых зелёных троллейбусов, их окраска – бело-голубая.

Первые несколько дней троллейбусы будут выходить на линию с кондуктором, но потом оплачивать проезд пассажиры будут с помощью валидаторов. Их должны подключить в ближайшее время в новых троллейбусах также можно будет подзарядить сотовый телефон.

Напомним, ранее в Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом».