Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске троллейбусные маршруты свяжут центр с отдалёнными районами

Фото В Новосибирске троллейбусные маршруты свяжут центр с отдалёнными районами
Фото В Новосибирске троллейбусные маршруты свяжут центр с отдалёнными районами

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Троллейбусные маршруты свяжут отдаленные районы города с центром Новосибирска.

В Новосибирске отдалённые районы с центром города свяжут при помощи троллейбусных маршрутов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в мэрии. Город ожидает поступления 120 новых троллейбусов для внесения изменений.

Городская администрация заключила контракт на покупку нового электротранспорта в лизинг. Маршрут будет продлён до Стрижей, Дивногорского, Новомарусино, Южно-Чемского, Европейского берега и улицы Выборной.

Новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная». Поступившие на вооружение ЦУГАЭТ новички внешне очень отличаются от старых зелёных троллейбусов, их окраска – бело-голубая.

Первые несколько дней троллейбусы будут выходить на линию с кондуктором, но потом оплачивать проезд пассажиры будут с помощью валидаторов. Их должны подключить в ближайшее время в новых троллейбусах также можно будет подзарядить сотовый телефон.

Напомним, ранее в Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18519
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
15555
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10702
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10266
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9497
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8509
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7915
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика