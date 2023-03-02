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Появились подробности о пропавшей под Новосибирском женщине в лыжном костюме

Фото Появились подробности о пропавшей под Новосибирском женщине в лыжном костюме
Фото Появились подробности о пропавшей под Новосибирском женщине в лыжном костюме

Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирской области появились подробности об исчезновении 34-летней Ирины Мыховой.

34-летняя Ирина Мыхова (Космачёва, Березникова) пропала в Бердске Новосибирской области 23 февраля. Со слов очевидцев, накануне женщина неадекватно вела себя на улице, крича, что не хочет жить.

"Я ехала в автобусе и услышала как кричит Ирина, что не хочет жить. Машины её еле объезжали", — рассказала в беседе с журналистом Сиб.фм очевидица Александра. Женщина видела пропавшую на остановке "Вымпел" вечером 23 февраля.

Она добавила, что Мыхову видели и другие пассажиры автобуса, некоторые снимали ее на телефон. Собеседница уточнила, что несколько мужчин подняли бердчанку с дороги и посадили на остановке.

Далее об ее участи ничего не известно.

Как ранее писал Сиб.фм, пропавшая Ирина Мыхова была одета в горнолыжный костюм с ярко-розовой курткой и серыми брюками, серые ботинки и белую шапку с помпоном.

Если вы знаете местоположение пропавшей, то позвоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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