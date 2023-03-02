Любовные игры рысей в зоопарке Новосибирска попали на видео

Фото и видео из группы "Новосибирский Зооопарк" в соцсети "ВК"

В Новосибирском зоопарке пара рысей попала на видео во время романтического свидания.

Дикие кошки в Новосибирском зоопарке нередко проявляют заботу о второй половине. На этот раз рыси попали на видео, когда с нежностью вылизывали друг другу шерсть. Ролик Kivuli Kivuli размещен на странице зоопарка в "ВК". Видео посмотрели уже более 10 тысяч человек.

Сибирские рыси не боятся морозов, поэтому романтическое свидание устроили среди снега, на открытом пространстве. Кошки так увлеклись вниманием друг друга, что не обращали внимание ни на фотографа, ни на посетителей зоопарка.

"Такие милые, закрыли глазки и нежатся", — поделились впечатлениями подписчики паблика.

"Милуются", — отреагировал другой комментатор.

"Кыси... Здоровья вам и любви", — написала сибирячка.

Остальные комментаторы не скупились на романтичные эмодзи с сердечками и воздушными поцелуями.

Ранее медведица Герда из Новосибирского зоопарка показала второго мишку. На фотографии она мило обнимает своих детей.

Напомним, 1 марта, в Международный день кошек, на сайте Сиб.фм стартовал конкурс "Главный котик Новосибирска-2023". Все желающие могут разместить фото своего питомца и выиграть годовой запас корма.