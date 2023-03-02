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общество

Лжеполицейские устроили рейд на табачный киоск в Новосибирске

Фото Лжеполицейские устроили рейд на табачный киоск в Новосибирске
Фото Лжеполицейские устроили рейд на табачный киоск в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Двое новосибирцев представились полицейскими и попытались провести «рейд» в одном из киосков.

В Новосибирске двое мужчин представились сотрудниками полиции в одном из табачных ларьков на улице Станиславского. Новосибирцы заявили, что нагрянули с рейдом и будут искать контрафактную продукцию, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Впрочем, продавец не поверила неожиданным гостям и нажала тревожную кнопку.

«Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавец рассказала, что несколько минут назад в киоск вошли двое молодых мужчин, которые, представившись сотрудниками полиции, сказали, что сейчас будут проверять все товары на предмет наличия контрафактной продукции», — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

Гвардейцы осмотрели территорию, однако лжеполицейских найти не смогли.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске среди членов банды «Ашановские» заметили полицейского.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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