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В Новосибирске среди членов банды «Ашановские» заметили полицейского

Фото В Новосибирске среди членов банды «Ашановские» заметили полицейского
Фото В Новосибирске среди членов банды «Ашановские» заметили полицейского

Фото: ОТС/Экстренный вызов, freepic, Сиб.фм

В Новосибирске жертвы банды «Ашановские» рассказали, как злoумышленники запугивали потерпевших и отбирали у них автомобили.

В Новосибирске продолжается расследование в отношении участников банды «Ашановские». Уже известно, что жертвами молодых вымогателей были не только подростки. Да и сами «ашановцы» оказались не такими уж безобидными школьниками. Малолетки используются, скорее, для «массовки», тогда как у руля стоят участники постарше. Как утверждает собеседник Сиб.фм, 2 года назад среди «ашановцев» был замечен даже сотрудник полиции. Редакция не берется утверждать, что это достоверная информация — подтвердить эти данные пока не удалось.

Малолетняя «пехота»

Житель Новосибирска Максим* позвонил в редакцию Сиб.фм, когда информационный шум вокруг «ашановских» пошел на спад. Мужчина рассказал, что журналисты явно недооценивают опасности молодых вымогателей. По его словам, жертвами преступников в 2021 году стал его знакомый.

«Да, в большинстве случаев они «ставят на счетчик» несовершеннолетних и угрожают им, если не будут платить, либо забирают телефоны. Однако от встречи с этими персонажами не застрахованы и люди постарше», — говорит Максим.

Собеседник поделился, что неплохо осведомлен о внутренней организации банды. Основная масса участников – подростки, которые изначально собирались рядом с магазином «Ашан» в Калининском районе. Ребята повзрослее уже пересели на автомобили и «зарабатывают» более изощренными способами.

Закинули в машину и увезли в лес

«Мои приятель – Павел – столкнулся с этим в 2021 году. Павел занимался машинами и запчастям, и однажды чуть не лишился сразу двух тачек», — рассказал Максим.

Новосибирец объяснил: Павел в школьные годы был знаком с участниками «ашановских». Потом пути разошлись.

«Но «ашановцы» ребят так просто не отпустили. Получилась следующая ситуация: знакомый Павла взял у него в рассрочку Nissan за 100 тысяч рублей. В неделю обещал отдавать по 10 тысяч рублей. Паша поверил и отдал ключи. А через некоторое время увидел на парковке у магазина тот самый Ниссан. Из салона вышли «ашановцы». Был там и парень, которого мы знали как сотрудника ДПС. Начали давить: мол, перекупством заниматься плохо, а потом достали пистолет и выстрелили Павлу между ног, закинули в салон и увезли в лес», — рассказал Максим о методах работы «ашановцев».

Фото В Новосибирске среди членов банды «Ашановские» заметили полицейского 2

По его словам, в лесу приятеля заставили подписать договор купли-продажи сразу на два автомобиля. Согласно документам, машины переходили в собственность новых владельцев, и платить рассрочку было не нужно.

Стоит отметить, что среди участников группировки в ту ночь был и знаменитый Сергуня, которого в СМИ окрестили «главарём» «Ашановских». Однако Максим с такой версией не согласен: «Никакой он не главный. Он всего боится. У них вообще нет никого управленца. Они делают все, что захотят».

«Попросили не писать заявление»

Оказавшись на «свободе», Павел отправился в Калининский отдел полиции – писать заявление о похищении и вымогательстве авто. Но до этого дело не дошло.

Фото В Новосибирске среди членов банды «Ашановские» заметили полицейского 3

«Его очень попросили не писать заявления. Обещали все «разрулить» и вернуть деньги», — добавил Максим. И действительно, спустя несколько часов пригнали автомобиль Павла, а средства за Ниссан обещали вернуть в течении месяца.

«У него даже расписка с обязательством вернуть деньги есть, написанная, как я понял, тем самым ДПС-ником», — добавил собеседник Сиб.фм (фото этого документа имеется в распоряжении редакции).

Как удалось выяснить Сиб.фм, в новосибирской полиции действительно есть сотрудник, являющийся полным тезкой мужчины, чьи паспортные данные указаны в расписке. Информация о правоохранителе с такими же персональными данными размещена на официальном сайте ГУ МВД по региону – младший лейтенант служит в отряде ДПС.

Редакция Сиб.фм направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать изложенные в публикации данные.

*Все имена изменены

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске установлены четверо участников группировки «Ашановские».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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