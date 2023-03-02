Новосибирская компания «Брусника» стала победителем в крупнейшем градостроительном конкурсе РФ

Фото: Максим Николаев

Новосибирский застройщик победил в двух основных номинациях конкурса новостроек в РФ.

На Российской строительной неделе – 2023 были объявлены победители в девяти федеральных номинациях крупнейшего градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК. По итогам традиционного конкурса, который ежегодно проводится Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА) определились победители в 9 федеральных, 119 региональных и 16 номинациях по федеральным округам. Компания «Брусника» вышла победителем в 2 из 9 федеральных номинациях, отметил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

С Новосибирским комплексом ЖК Квартал с урбан-виллами на Никитина застройщик стал первым в номинации «Лучший проект в Российской Федерации, редевелопмент территории жилой застройки. И ЖК Квартал на Некрасова в Екатеринбурге в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации». Еще один проект из Новосибирской области ЖК «Французский квартал» от застройщика СФО Основа стал победителем в Сибирском Федеральном Округе в номинации «Лучшие малоэтажные новостройки в округах по версии ТОП ЖК-2023»

«Кроме победителей в финал конкурса по разным номинациям пробились несколько Новосибирских компаний неоднократный победитель конкурса ГК Стрижи, Дом Строй, ГК Расцветай, Сибирь, ГК Корпорация ЁЛКА, ГК Гелион», — сообщил Николаев.

Напомним, в Новосибирске ипотечный платеж растёт быстрее скидок на новостройки.