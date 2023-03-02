Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

недвижимость

Новосибирская компания «Брусника» стала победителем в крупнейшем градостроительном конкурсе РФ

Фото Новосибирская компания «Брусника» стала победителем в крупнейшем градостроительном конкурсе РФ
Фото Новосибирская компания «Брусника» стала победителем в крупнейшем градостроительном конкурсе РФ

Фото: Максим Николаев

Новосибирский застройщик победил в двух основных номинациях конкурса новостроек в РФ.

На Российской строительной неделе – 2023 были объявлены победители в девяти федеральных номинациях крупнейшего градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК. По итогам традиционного конкурса, который ежегодно проводится Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА) определились победители в 9 федеральных, 119 региональных и 16 номинациях по федеральным округам. Компания «Брусника» вышла победителем в 2 из 9 федеральных номинациях, отметил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

С Новосибирским комплексом ЖК Квартал с урбан-виллами на Никитина застройщик стал первым в номинации «Лучший проект в Российской Федерации, редевелопмент территории жилой застройки. И ЖК Квартал на Некрасова в Екатеринбурге в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации». Еще один проект из Новосибирской области ЖК «Французский квартал» от застройщика СФО Основа стал победителем в Сибирском Федеральном Округе в номинации «Лучшие малоэтажные новостройки в округах по версии ТОП ЖК-2023»

«Кроме победителей в финал конкурса по разным номинациям пробились несколько Новосибирских компаний неоднократный победитель конкурса ГК Стрижи, Дом Строй, ГК Расцветай, Сибирь, ГК Корпорация ЁЛКА, ГК Гелион», — сообщил Николаев.

Напомним, в Новосибирске ипотечный платеж растёт быстрее скидок на новостройки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21256
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13360
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11504
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11039
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8087
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7518
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7206
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года