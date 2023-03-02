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общество

Новосибирцам предлагают открыть ферму бабочек за 100 тысяч рублей

Фото Новосибирцам предлагают открыть ферму бабочек за 100 тысяч рублей
Фото Новосибирцам предлагают открыть ферму бабочек за 100 тысяч рублей

Фото: Авито

Жителям Новосибирска предлагают способы разведения бабочек в домашних условиях.

В Новосибирске предприниматели выставляют на продажу фермы по разведению бабочек. В среднем, необходимое оборудование для работы с насекомыми в домашних условиях оценивают в 100 тысяч рублей, обратило внимание издание «BFM-Новосибирск».

В стартовый набор для будущего предпринимателя входят 40 куколок, оборудование, а также живые и засушенные бабочки. Владельцы готового бизнеса заявляют о его доходности от 15 до 50 тысяч рублей в неделю. По заверениям продавцов, сегодня эта ниша свободна для новых участников. Одна ферма рассчитана на 200 бабочек.

По словам предпринимателей, бабочек используют для фотосессий или подарков, например, на свадьбу или 8 марта. Также владельцы бизнеса утверждают, что спросом пользуются выставки в школах и детских садах. Кроме того, засушенных бабочек используют для изготовления картин или открыток.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что банки фиксируют рекордный рост кредитования среднего и малого бизнеса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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