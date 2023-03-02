Новосибирцам предлагают открыть ферму бабочек за 100 тысяч рублей

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Жителям Новосибирска предлагают способы разведения бабочек в домашних условиях.

В Новосибирске предприниматели выставляют на продажу фермы по разведению бабочек. В среднем, необходимое оборудование для работы с насекомыми в домашних условиях оценивают в 100 тысяч рублей, обратило внимание издание «BFM-Новосибирск».

В стартовый набор для будущего предпринимателя входят 40 куколок, оборудование, а также живые и засушенные бабочки. Владельцы готового бизнеса заявляют о его доходности от 15 до 50 тысяч рублей в неделю. По заверениям продавцов, сегодня эта ниша свободна для новых участников. Одна ферма рассчитана на 200 бабочек.

По словам предпринимателей, бабочек используют для фотосессий или подарков, например, на свадьбу или 8 марта. Также владельцы бизнеса утверждают, что спросом пользуются выставки в школах и детских садах. Кроме того, засушенных бабочек используют для изготовления картин или открыток.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что банки фиксируют рекордный рост кредитования среднего и малого бизнеса.