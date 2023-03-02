Новосибирский омбудсмен Шалабаева рассказала о возвращении военнопленных с Украины

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В Новосибирской области омбудсмен несколько месяцев добивалась возвращения земляков из украинского плена.

Из украинского плена домой, в Новосибирскую область, вернулись еще трое военнослужащих ВС РФ, участвовавших в спецоперации на Донбассе.

О том, каким был их путь на Родину, рассказала Нина Шалабаева, региональный уполномоченный по правам человека.

По ее словам, над возвращением наших ребят домой пришлось работать 3-4 месяца. С большим трудом новосибирцев удалось включить в список тех, кто подлежит обмену в первую очередь.

«Когда ребят обменяли, для меня была такая радость, когда он вошёл в список, что не передашь», — подчеркнула Нина Шалабаева.

Напомним, недавно стало известно, что благодаря настойчивости сестры, домой из украинского плена вернулся новосибирец М, мобилизованный осенью прошлого года.