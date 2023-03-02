Опубликован график зачисления детских пособий в марте 2023 года в Новосибирске

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Новосибирские семьи получат выплаты за февраль уже в пятницу, 3 марта.
Стало известно, когда «Социальный фонд» перечислит детские пособия жителям Новосибирска. Об этом пишет портал om1.ru.
Платежным днем считается третье число каждого месяца. А это значит, что уже завтра новосибирцы могут рассчитывать на пополнение семейного бюджета. Выплаты придут за прошлый месяц.
Пособия, поступающие на банковскую карту, родители получат в этот же день. А вот почтовые отправления могут задержаться до 25 марта.
Напомним, ранее сообщалось, что 50 000 детей в Новосибирске увеличат пособия из-за роста прожиточного минимума.
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