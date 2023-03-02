Певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей

Фото: с личной страницы ВК Давида Манукяна, ФССП

Исполнитель из Новосибирска Давид Манукян третий месяц не оплачивает штраф за административное правонарушение.

Певец и блогер из Новосибирска Давид Манукян, более известен как Дава, получил новый штраф за неправильную парковку. Теперь на 3000 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП.

По данным судебных приставов, в январе 2023 года Манукяну уже выписывали штраф на 5000 рублей в Москве. Предположительно, за неправильную парковку. Звезда до сих пор не оплатил данную сумму.





Новый штраф Дава получил уже от Московской административной дорожной инспекции, которая контролирует соблюдение правил остановки и стоянки автомобилей в зонах действия дорожных знаков и разметки. Долг в 3000 рублей, суда по данным ФССП, Манукян оплатил.

Как ранее писал Сиб.фм, недавно Манукян сообщал в соцсетях о новым Cadillac Escalade за 20 миллионов рублей. На YouTube шоу он признался, что за рекламу получает от 500 тысяч рублей.