Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество культура

Певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей

Фото Певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей
Фото Певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей

Фото: с личной страницы ВК Давида Манукяна, ФССП

Исполнитель из Новосибирска Давид Манукян третий месяц не оплачивает штраф за административное правонарушение.

Певец и блогер из Новосибирска Давид Манукян, более известен как Дава, получил новый штраф за неправильную парковку. Теперь на 3000 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП.

По данным судебных приставов, в январе 2023 года Манукяну уже выписывали штраф на 5000 рублей в Москве. Предположительно, за неправильную парковку. Звезда до сих пор не оплатил данную сумму.

Фото Певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей 2

Новый штраф Дава получил уже от Московской административной дорожной инспекции, которая контролирует соблюдение правил остановки и стоянки автомобилей в зонах действия дорожных знаков и разметки. Долг в 3000 рублей, суда по данным ФССП, Манукян оплатил.

Как ранее писал Сиб.фм, недавно Манукян сообщал в соцсетях о новым Cadillac Escalade за 20 миллионов рублей. На YouTube шоу он признался, что за рекламу получает от 500 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13399
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11537
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11075
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8132
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7534
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7335
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6428
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса