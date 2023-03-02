Под Новосибирском до конца 2023 года построят новую дорогу -путепровод к СКИФУ длиной 1 км

Сиб. фм, srf-skif.ru

В Кольцово Новосибирской области появится новая дорога к Центру коллективногопользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" Института катализа СО РАН (СКИФ).

Под Новосибирской строят новую дорогу «Барышево — Орловка — Кольцово» длиной всего один километр. Строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в правительстве региона.

Строить ее начали еще два года назад. На сегодняшний день готов каркас эстакады высотой 157 метров, к октябрю будут готовы подъезды к ней. Как только потеплеет, строительные бригады начнут бетонные работы, а после этого дорожники приступят к сооружению двухполосного дорожного полотна и ограждений. Ожидается, что концу первого летнего месяца путепровод будет полностью готов. Также будут оборудованы тротуары, автобусная остановка, установлены дорожные знаки и освещение.

Дорога будет проходить через тоннель под железнодорожным мостом. Она позволит снизить нагрузку на дорожно-транспортную сеть в Наукограде и решить проблему с пробками на этом участке.

Всего в рамках нацпроекта будет приведено в соответствие с современными нормами 267,63 км дорог.

Напомним, в этом году планируют завершить строительство первых зданий для ЦКП «СКИФ» - главной установки проекта «Академгородок2.0». Его строительство оценивается в 47 млрд. рублей. В следующем году будет произведен монтаж и запуск оборудования.