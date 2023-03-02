Под Новосибирском покончивший с собой девятиклассник оставил предсмертную записку

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Под Новосибирском 15-летний подросток покончил с собой из-за несчастной любви.

В Новосибирской области в Баганском районе 15-летний школьник перед самоубийством оставил предсмертную записку. Девятиклассник мог переживать несчастную любовь. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

Напомним, тело подростка нашли в ночь на 25 февраля. Девятиклассник пригласил друзей в гости на день рождения, пока родители находились на работе в ночную смену. После он выгнал всех друзей и свел счеты с жизнью.

Тело ребенка обнаружила мать, когда вернулась с работы.

Как ранее писал Сиб.фм, следователи СКР проверят семью покончившего с собой девятиклассника в Новосибирской области.