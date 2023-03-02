Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском покончивший с собой девятиклассник оставил предсмертную записку

Фото Под Новосибирском покончивший с собой девятиклассник оставил предсмертную записку
Фото Под Новосибирском покончивший с собой девятиклассник оставил предсмертную записку

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Под Новосибирском 15-летний подросток покончил с собой из-за несчастной любви.

В Новосибирской области в Баганском районе 15-летний школьник перед самоубийством оставил предсмертную записку. Девятиклассник мог переживать несчастную любовь. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

Напомним, тело подростка нашли в ночь на 25 февраля. Девятиклассник пригласил друзей в гости на день рождения, пока родители находились на работе в ночную смену. После он выгнал всех друзей и свел счеты с жизнью.

Тело ребенка обнаружила мать, когда вернулась с работы.

Как ранее писал Сиб.фм, следователи СКР проверят семью покончившего с собой девятиклассника в Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13537
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11669
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11203
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8275
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7656
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7590
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6480
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса