После жалобы общественников тротуар возле бюро СМЭ в Новосибирске очистили за несколько часов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дорожные службы убрали ледяную корку с тротуара перед Бюро медико-социальной экспертизы в Новосибирске.

В Новосибирске общественники организации «Народный фронт» обратились в мэрию после жалобы ФКУ «Бюро медико-социальной экспертизы» на слой снега перед зданием. Тротуар расчистили в течение нескольких часов.

До обращения слой снега на тротуаре составлял 20-30 сантиметров, что сильно затрудняло перемещение людей с ограниченными возможностями — а именно в бюро МСЭ обращаются жители всей Новосибирской области, чтобы оформить инвалидность. Как выяснилось, рабочие способны очистить весь снег до уровня плитки в течение дня.

«Хочется сказать «спасибо» коммунальным службам за оперативную реакцию. НО... очень печально, что проблему решили только после нашего обращения», — сообщили представители Народного Фронта.

Общественники призвали «ответственных за уборку тротуаров и остановок общественного транспорта лиц, точно также очистить от наледи другие улицы Новосибирска».

Ранее Сиб.фм сообщал, что МЧС предупредило жителей о штормовом ветре до 25 м/с, а также о снегопаде, дожде, метелях и сильной гололёдице.