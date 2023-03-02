Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

После жалобы общественников тротуар возле бюро СМЭ в Новосибирске очистили за несколько часов

Фото После жалобы общественников тротуар возле бюро СМЭ в Новосибирске очистили за несколько часов
Фото После жалобы общественников тротуар возле бюро СМЭ в Новосибирске очистили за несколько часов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дорожные службы убрали ледяную корку с тротуара перед Бюро медико-социальной экспертизы в Новосибирске.

В Новосибирске общественники организации «Народный фронт» обратились в мэрию после жалобы ФКУ «Бюро медико-социальной экспертизы» на слой снега перед зданием. Тротуар расчистили в течение нескольких часов.

До обращения слой снега на тротуаре составлял 20-30 сантиметров, что сильно затрудняло перемещение людей с ограниченными возможностями — а именно в бюро МСЭ обращаются жители всей Новосибирской области, чтобы оформить инвалидность. Как выяснилось, рабочие способны очистить весь снег до уровня плитки в течение дня.

«Хочется сказать «спасибо» коммунальным службам за оперативную реакцию. НО... очень печально, что проблему решили только после нашего обращения», — сообщили представители Народного Фронта.

Общественники призвали «ответственных за уборку тротуаров и остановок общественного транспорта лиц, точно также очистить от наледи другие улицы Новосибирска».

Ранее Сиб.фм сообщал, что МЧС предупредило жителей о штормовом ветре до 25 м/с, а также о снегопаде, дожде, метелях и сильной гололёдице.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13399
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11537
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11075
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8132
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7534
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7335
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6428
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса