Представитель Киркорова ответил на требование отменить концерт в Новосибирске

Фото: Филипп Киркоров / vk.com/fkirkorov

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова прокомментировала требования об отмене его концерта в Новосибирске.

5 марта в Новосибирске был запланирован концерт Филиппа Киркорова. Но Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей (НКС) добивается его отмены. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская прокомментировала ситуацию для BFM-Новосибирск.

С точки зрения активистов, Киркоров использует эпатажные образы, шокируя публику: «То на поваленном кресте потопчется, [...] то на музыкальной церемонии примерит на себя странный образ, то на сцену выскочит чуть ли не в голом виде». После одного из выступлений НКС обратился в Следственный комитет, указывая на то, что при исполнении песни «Мария Магдалина» Киркоров поднялся на поваленный христианский крест, а массовка в черных мантиях встала на колени перед ним. По мнению активистов, этот номер оскорбляет чувства верующих.

«Летом мы уже прошлись по всем этим темам. Не знаю, что это за активисты. Организаторы [концерта] нам об этом не сообщали, – сказала Екатерина Успенская. – Филипп уже приносил извинения и исключил номер с крестом. Поэтому не уверена, что мы это будем еще как-то комментировать».

НКС ожидает ответа прокуратуры. Окончательное решение об отмене концерта ещё не было принято.