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Приложение «Тинькофф Банк» удалили из AppStore

Фото Приложение «Тинькофф Банк» удалили из AppStore
Фото Приложение «Тинькофф Банк» удалили из AppStore

Фото: Pixabay.com

Мобильное приложение «Тинькофф Банка» пропало из площадки AppStore на фоне санкций.

Из AppStore удалили приложения «Тинькофф Банка» после введения против учреждения санкций. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе банка.

В «Тинькофф» напомнили, что ранее скачанные версии приложений продолжат работать в штатном режиме. Но скачивать софт на сторонних площадках в банке не рекомендуют, так как это может быть опасно. Банк обещает выпустить инструкцию по безопасной установке приложения.

Ранее Сиб.фм приводил мнение эксперта по санкционному праву Елены Рязановой о том, что теперь американцы должны будут прекратить любую деятельность с попавшими под санкциями финансово-кредитными организациями России. Компании из США не смогут совершать с ними сделки, будут закрыты корреспондентские счета, а активы подсанкционных банков заблокируют.

После начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против российских граждан и компаний 9 пакетов санкций — более 14 000 ограничений, что является рекордными значением в мировой истории. В декабре прошлого года под санкции США попал и глава Новосибирской области Андрей Травников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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